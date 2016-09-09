男子不滿遭按喇叭 當街攔車撂人痛毆駕駛
2016-09-09 15:43
［記者游承霖／新北報導］好心被雷親!新北市一名吳姓男子，日前駕車行經淡水區新民街，因前方朱姓機車騎士一路搖搖晃晃行駛在馬路中間，便按喇叭好意提醒，不料卻引起朱男不滿，當街攔車，還撂來2名友人助陣，拿安全帽猛砸吳男，不料吳男隨即發現朱男叫來的2人竟是自己的國中同學，淡水警方隨後迅速逮到3人，但3人卻一派輕鬆地在警局內有說有笑，否認犯案，警方仍依傷害罪送辦。
警方調查，21歲吳姓男子，6日凌晨開車行經新民街時，發現21歲朱姓男子載著女友，一路搖搖晃晃行駛在馬路中間，便按喇叭好意提醒有車輛在後，此舉卻引起朱男不滿，尾隨了近500公尺追上吳男便指著他大罵：「你是在叭三小！」飆出一連串國罵並要他將車停到路旁，受驚的吳男竟也乖乖照辦，下車後頻頻向朱男鞠躬道歉，並隨手拿起手機正準備報警時，卻遭對方恐嚇：「你手機給我放下喔！你再給我叫人是不是啦！」，朱男隨後拿起電話找來廖姓、葉姓兩名友人前來助陣。
頻頻道歉的吳男見到前來助陣廖男及葉男前來，一眼就認出是國中時期的同學，還以為得救了，不料2人一下車二話不說拿起安全帽就往吳男頭部、手部猛砸，造成吳男頭部及手部瘀傷挫傷。
吳男事後到警局報案，警方獲報後也立即找到動手的3人，而打人的廖男及葉男到案後，竟在警局有說有笑否認有動手打人，還稱說因為對方變胖了才會不認得自己的國中同學，但3人的惡劣行徑也早已被吳男的哥哥貼至臉書社團爆料公社，受到網友抨擊，甚至肉搜出3人身分，警方訊後也將3人依傷害罪送辦。
淡水警分局也呼籲，開車遇到行車糾紛最好能將車門緊鎖，不要下車，同時要立刻報警，或是尋求最近的警察機關求助。
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