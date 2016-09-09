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男子情緒失控揮舞皮帶刀 警及時制伏

2016-09-09  14:58

〔記者邱俊福／台北報導〕藍姓男子今日上午因情緒不穩，被北市警南港分局帶回所內安撫，不料他與母通話時卻突然暴走，激動地衝出派出所並抽出皮帶刀揮舞，員警見狀，多人上前制伏後緊急送醫，幸無人傷亡，警方將依社維法函辦。

警方說，今天上午10時許，接獲民眾報案指稱，一名男子在北市重陽路上看似情緒不穩，轄區玉成派出所派員隨即到場，將他帶回派出所安撫情緒，並連繫藍某的母親，以電話與藍某溝通，不料藍某突然情緒失控，衝出派出所，並在門口抽出皮帶刀揮舞，警員立即衝上前去，合力將他制伏，隨後送醫治療。

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  • 因情緒不穩，被員警帶回南港分局派出所的藍姓男子，突然暴走衝出警局並揮舞皮帶刀，遭員警制伏後送醫。（資料照，記者姚岳宏攝）

    因情緒不穩，被員警帶回南港分局派出所的藍姓男子，突然暴走衝出警局並揮舞皮帶刀，遭員警制伏後送醫。（資料照，記者姚岳宏攝）

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相關關鍵字： 情緒激動 揮刀 精神異常
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