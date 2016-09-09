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要不到1萬2000元 兄持「父親遺物」刺殺弟

2016-09-09  14:53

［記者黃捷／新北報導］37歲張姓男子疑因向弟弟要錢不成，竟涉嫌持父親遺物生魚片刀，猛刺弟弟肩、背兩刀，搶走1萬2000元後逃逸，弟弟左下背留下一道5公分深的穿刺傷，差點傷及脊隨，所幸送醫急救後無生命危險，張男也在昨晚被警方逮捕。

警方調查，張男是毒品人口，與擔任廚師的弟弟同住新北市三重區分子尾街某公寓，張男幾乎靠弟弟薪水過活，兄弟倆經常因金錢問題起爭執。

張男7日凌晨向弟弟索要1萬2000元，但因弟弟認為張男要拿去買毒品，堅持不給，張男一氣之下，竟拿起生魚片刀攻擊弟弟，再搶走1萬2000元，弟弟則撫著傷口，痛苦疾奔160公尺外的消防分隊求救。

警方獲報後數度回到兄弟倆住處埋伏，昨晚9點半果然逮到張男，並在附近巷弄起獲生魚片刀，發現張男拆下家中木門擋，用白色布膠帶與生魚片刀柄纏在一起，改造成類似長刀，插在路邊水桶隱藏，外表看起來就像是普通木棍，但找不到被搶走的1萬2000元。

張男供稱生魚片刀是爸爸的遺物，因弟弟之前與朋友有糾紛，便改造這把刀送給弟弟防身，當晚兄弟倆在弟弟房間吵架，才會順手拿起這把刀威嚇，但因家中燈光昏暗，不知道刺傷弟弟，且弟弟連100元都沒有，「怎麼可能搶他1萬2000元？」警方詢後依殺人未遂、強盜罪嫌移送法辦。

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  • 張男被移送法辦。（記者黃捷攝）

    張男被移送法辦。（記者黃捷攝）

  • 警方帶回改造過後的「父親遺物」。（記者黃捷攝）

    警方帶回改造過後的「父親遺物」。（記者黃捷攝）

  • 張弟跑到消防分隊求救，消防人員趕緊幫他包紮。（記者黃捷翻攝）

    張弟跑到消防分隊求救，消防人員趕緊幫他包紮。（記者黃捷翻攝）

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