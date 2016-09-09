警逮獲破車窗大盜 拿養6歲兒當犯案藉口

2016-09-09 13:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕新興警方破獲砸車窗大盜！謝姓男子從嘉義到高雄，找尋停路邊汽車，砸窗竊取車內零錢，他落網辯稱為籌6歲兒子生活費，又怕熟人認出才到高雄犯案，警方查出至少涉嫌3案，今依竊盜罪將他送辦。

中正三所、中山所接獲報案，調閱監視器發現歹徒都在深夜犯案，見四下無人持鐵鎚砸破車窗，再打開車門行竊，2所組成專案小組，鎖定有重利、毀損、竊盜前科的謝嫌，6日於建國、南台路將他逮捕，當場在機車置物箱查獲犯案用的鐵槌。

警方再循線到租屋處查獲1小包K他命，以及疑似竊得的及手機、外幣、信用卡等贓物，警方擴大偵辦，懷疑至少犯下6件砸窗案，但謝嫌只坦承3件，1次得手580元、另2次撲空，不過，卻讓車主花了5千元修理車窗，還有雨水灌進車內，對竊嫌深惡痛絕。

警方查出謝嫌家住嘉義，南下高雄租住平價旅館，夜裡騎機車尋找下手目標，落網時辯稱為籌6歲兒子的生活費，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

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