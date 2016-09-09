硬上後稱「我很喜歡妳」 男被判刑
2016-09-09 13:39
［記者鄭淑婷／桃園報導］林姓男子去年10月與友人聚餐，對其中一名女友人愛慕已久，趁她開口借書將她帶回住處，趁女子小憩之際偷摸遭到斥責，再度「告白」被拒後竟硬上，還要求女子做他女友，女子事後斥責「硬上我再來說在一起？」林男道歉並取得原諒，雙方以50萬元和解，桃園地院法官審結依妨害性自主罪判處林男1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。
判決指出，林男去年10月7日晚上與多名好友聚餐，直到隔天清晨6點才結束，他愛慕已久的女友人向他借書，林男將她帶回桃園市住處拿書，女子因晚上得到夜間部上課，就借用林男房間小憩，林男改到客廳沙發睡覺，卻趁機潛入房間偷摸女子。
判決指出，女子驚醒後斥責林男，基於朋友情誼不願追究，鎖上房門後繼續睡覺，醒來後還是忍不住罵了林男一頓、擺臭臉，林男連忙安撫：「我很喜歡妳！」她明確拒絕且表明兩人只能是朋友，林男卻硬扯掉她衣褲硬來。
林男被控性侵後一度矢口否認，辯稱兩人是你情我願，但他事後曾傳簡訊「我做了蠢事」、「我會消失了」、「說再多也沒用」、「我也不知道哪根筋錯了」、「我真想把自己殺了」，女子回應指責「硬上我再來說在一起」、「這什麼神邏輯」，林男又簡訊道歉「那我就去坐牢吧」、「我會認罪的」、「我失控了」、「對不起」、「給我機會彌補好嗎」，林男事後向女子道歉、取得原諒，雙方以50萬元和解，林男為碩士畢業、沒有前科，法官考量他犯後態度、一時失慮衝動行事，已與被害女子和解，審結依妨害性自罪判處他1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。
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