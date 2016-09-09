老公中秋節不慎倒車輾斃老婆 判刑半年

2016-09-09 13:31

〔記者張文川／台北報導〕台北市信義區63歲謝姓男子，去年9月27日中秋節晚間舉家出遊後返回台北，謝男將休旅車倒車暫停在吳興街的一樓前，謝妻在後車廂放東西時，謝男沒注意到後方還有人，而未繼續踩住煞車，也未打停車檔，休旅車突然倒退，撞倒妻子輾於車下，謝男雖及時發現，立即把車往前開，救出妻子，但送醫後仍因創傷性休克而不治。

台北地院今依過失致死罪，判謝男6月有期徒刑，可易科罰金18萬元，仍可上訴。

謝男供稱，他是前一天妻子從彰化北上看孩子，中秋節夫妻與女兒去宜蘭玩，至深夜11點多返回台北，老婆上樓拿衣服，他在車上等待，「我本來是倒車踩著煞車，不知為什麼就突然往後倒車了，聽到了老婆的叫聲，我才發現沒有把排檔打到停車檔」。

謝妻的哥哥懷疑案情不單純，告發謝男是基於殺人犯意而趁機輾死妻子，但台北地檢署偵辦時，謝男的女兒作證稱，父母感情很好，旅途中父母也沒有爭吵，父母每星期都會來台北看他們。

開牙醫診所的兒子證稱，母親是家庭主婦，帳戶內的錢應都是父親給的，而爸爸與舅舅為了合買土地的事要打官司，所以感情不好；謝妻的姑姑也說謝家家庭和睦，檢方認定查無殺人的動機與證據，只認定是過失致死。

法官考量，謝男疏未注意而倒車，致妻子喪命，情節重大，但意外喪妻使謝男非常自責，已付出嚴重代價，犯後態度尚可，仍予輕判可易科罰金之刑。