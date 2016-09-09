中國婦跨海繼承榮民兄遺產 高院改判准並還骨灰
2016-09-09 13:07
〔記者楊國文／台北報導〕八旬單身榮民居潤生6年前在台去世，在中國的二妹居婦跨海訴請繼承居翁在台遺產、居翁和去世太太的骨灰等遺物，一審認定居婦提出的親屬資料中顯示，居翁年齡和在台資料相差2歲，返鄉探親合照時也獨漏居婦，判她敗訴；但高等法院查出，海基會驗證居翁親屬公證書中，居婦確為他的二妹，照顧居翁多年的張姓婦人也證稱，居翁曾提到在台和中國的出生日期相差2年，今改判退輔會應將居翁全部遺產共194萬多元、居翁和太太2人骨灰等遺物均交還居婦。還可上訴。
現年74歲的居姓婦人具狀指稱，其兄居潤生在99年間以81歲高齡去世，兄嫂則於96年死亡，並未生育，居潤生有2個妹妹，而大妹也已去世，因此身為二妹的她有繼承居翁遺產權，主張退輔會台北民服務處應將其兄的遺產200萬元、居翁和去世太太的骨灰等遺物交給她。
但退輔會台北民服務處指稱，中國籍的居婦主張有繼承單身榮民居姓老翁的遺產、骨灰等權利，但本案有多項疑點，包括居婦提出的「親屬關係公證書」中居翁的年生日期，和他在台登記的年生日，相差2年又1天，另外，退輔會資料中，居翁的中國籍親屬欄註記妹妹姓名不祥，且居翁多次返中探親和親人合照，卻獨漏居婦，因此拒絕將居翁遺產發還給居婦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- NBA》林書豪2K遊戲造型曝光 「仙道頭」變帥了
- 智慧取物櫃 進駐北捷108站
- 兒童放爆竹煙火沒有大人陪同 罰3000到1萬5000元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislator says KMT hiding assets
- 台北》校務評鑑「量化評分」 挨批走回頭路
- 台鐵運務員拒加班 嗆中秋夜宿北車
- 《贈票》 娜塔莉自編自導自演 「故事」籌備10年
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 向小英請命後...軍方准服役街舞團員出國比賽
- 柯嗆郝︰解決十幾年爛攤子
- 感謝教母語 越官員參訪又送禮
- 09/09 各報重點新聞一覽
- 法廣：iPhone7面世，蘋果手機江郎才盡
- 老婦吞藥搭車欲投河 運將救回
- 陽岱鋼率火腿拚洋聯龍頭 今日重要賽事預告
- 全市超額工友52人 5校懸缺苦等
- 平埔族「熟」註記 屏東縣今起開辦
- 媒體民調：近7成民眾支持大巨蛋續蓋
- 〈國際現場〉超級瑪利歐12月將在蘋果上架
- MLB》一朗有多快？ 這項紀錄66年來首見
- 汐止運動中心 24日試營運
- 基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍
- 基本工資調5％ 明年起21009元// 時薪兩階段調漲 10月先調為126元 明年調到133元
- 《必娶》金鐘6項入圍 柯淑勤看好邱澤奪戲王
- 三爺溪治水 下月引水至土庫抽水站
- 冷眼集》對馮明珠拿出辦法
- 家登：看好到年底的表現 期許逐季成長
- 老虎重出閘 伍茲10月出賽
- 自由廣場》蔡總統治國該學陳市長
- 《任意依戀》爛尾挨轟 申敏兒眼球力挺金宇彬
- 大熊貓數量上升 復育員化身「熊貓人」進行野放訓練
- 下雨也沒轉運 詹詠然混雙4強止步
- 樂陞庫藏股起跑 股價持續上漲
- 台東近40公里聞巨響 原因不明
- 核安演習12日登場 動員八千人
- 《搖滾騷包》寶石鉚釘+霓虹光感
- 為公義求心安// 退休教師劉明新放棄18趴
- 《中英對照讀新聞》Chinese panda gives birth in Belgium中國大貓熊在比利時產仔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國婦跨海繼承榮民兄遺產 高院改判准並還骨灰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分