| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 社會

中國婦跨海繼承榮民兄遺產 高院改判准並還骨灰

2016-09-09  13:07

〔記者楊國文／台北報導〕八旬單身榮民居潤生6年前在台去世，在中國的二妹居婦跨海訴請繼承居翁在台遺產、居翁和去世太太的骨灰等遺物，一審認定居婦提出的親屬資料中顯示，居翁年齡和在台資料相差2歲，返鄉探親合照時也獨漏居婦，判她敗訴；但高等法院查出，海基會驗證居翁親屬公證書中，居婦確為他的二妹，照顧居翁多年的張姓婦人也證稱，居翁曾提到在台和中國的出生日期相差2年，今改判退輔會應將居翁全部遺產共194萬多元、居翁和太太2人骨灰等遺物均交還居婦。還可上訴。

現年74歲的居姓婦人具狀指稱，其兄居潤生在99年間以81歲高齡去世，兄嫂則於96年死亡，並未生育，居潤生有2個妹妹，而大妹也已去世，因此身為二妹的她有繼承居翁遺產權，主張退輔會台北民服務處應將其兄的遺產200萬元、居翁和去世太太的骨灰等遺物交給她。

但退輔會台北民服務處指稱，中國籍的居婦主張有繼承單身榮民居姓老翁的遺產、骨灰等權利，但本案有多項疑點，包括居婦提出的「親屬關係公證書」中居翁的年生日期，和他在台登記的年生日，相差2年又1天，另外，退輔會資料中，居翁的中國籍親屬欄註記妹妹姓名不祥，且居翁多次返中探親和親人合照，卻獨漏居婦，因此拒絕將居翁遺產發還給居婦。

廣告
  • 居婦跨海訴請繼承居翁在台遺產、居翁和去世太太的骨灰等遺物，高院改判准並還骨灰。骨灰罈示意圖，與本新聞無關。（記者吳政峰攝）

    居婦跨海訴請繼承居翁在台遺產、居翁和去世太太的骨灰等遺物，高院改判准並還骨灰。骨灰罈示意圖，與本新聞無關。（記者吳政峰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 榮民 繼承 遺產
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：中國婦跨海繼承榮民兄遺產 高院改判准並還骨灰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.