中國婦跨海繼承榮民兄遺產 高院改判准並還骨灰

2016-09-09 13:07

〔記者楊國文／台北報導〕八旬單身榮民居潤生6年前在台去世，在中國的二妹居婦跨海訴請繼承居翁在台遺產、居翁和去世太太的骨灰等遺物，一審認定居婦提出的親屬資料中顯示，居翁年齡和在台資料相差2歲，返鄉探親合照時也獨漏居婦，判她敗訴；但高等法院查出，海基會驗證居翁親屬公證書中，居婦確為他的二妹，照顧居翁多年的張姓婦人也證稱，居翁曾提到在台和中國的出生日期相差2年，今改判退輔會應將居翁全部遺產共194萬多元、居翁和太太2人骨灰等遺物均交還居婦。還可上訴。

現年74歲的居姓婦人具狀指稱，其兄居潤生在99年間以81歲高齡去世，兄嫂則於96年死亡，並未生育，居潤生有2個妹妹，而大妹也已去世，因此身為二妹的她有繼承居翁遺產權，主張退輔會台北民服務處應將其兄的遺產200萬元、居翁和去世太太的骨灰等遺物交給她。

但退輔會台北民服務處指稱，中國籍的居婦主張有繼承單身榮民居姓老翁的遺產、骨灰等權利，但本案有多項疑點，包括居婦提出的「親屬關係公證書」中居翁的年生日期，和他在台登記的年生日，相差2年又1天，另外，退輔會資料中，居翁的中國籍親屬欄註記妹妹姓名不祥，且居翁多次返中探親和親人合照，卻獨漏居婦，因此拒絕將居翁遺產發還給居婦。