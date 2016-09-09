自曝評委身分給廠商 前高雄空大科管系主任吃官司
2016-09-09 13:12
〔記者黃建華／高雄報導〕前高雄市立空中大學科技管理系吳姓主任，五年前獲聘擔任台南市政府兩項標案的評審委員，卻自曝身分洩密給廠商，高雄地院依審將他依洩漏國防以外業務祕密罪，判刑9月，如易科罰金，以1千元折算1日，至於廠商被控行賄以及吳涉嫌收賄部分，均獲判無罪。
判決指出，前高雄市立空大管理系吳姓主任，於民國 100 年間先後獲聘擔任台南市政府依政府採購法辦理招標勞務採購案件「台南市委託掩埋場一般垃圾採樣調查分析計畫」案（同年5 月13日公告、同年月27日開標，預算金額新臺幣480 萬元）及「二仁溪橋下沙洲電子廢棄物調查檢測及監造委託」案（同年7 月1 日公告、同年7月27日開標，預算金額1160萬2105元）之評選委員，明知依政府採購法第34條規定，機關辦理招標，不得於開標前洩漏其他足以造成不公平競爭之相關資料，及採購評選委員會委員名單於開始評選前應予保密。
吳男竟基於洩漏國防以外應秘密消息之犯意，開標前和曾姓業者電話聯繫，詢問對方公司是否參與標案一事，以「菜單（意指評選委員名單）」等暗語，藉此方式將其受聘擔任標案評選委員一事洩漏予曾男知悉。並曾聯絡另一家環保業者，洩漏另一出任評審委員的長榮大學林姓教授身分，要對方影響林，幫忙支持曾男所屬公司，但對方雖應允幫忙，事後並未將要求轉告林姓教授。
案經調查局高雄市調查處移送高雄地檢署檢察官偵查起訴。
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