| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 社會

自曝評委身分給廠商 前高雄空大科管系主任吃官司

2016-09-09  13:12

〔記者黃建華／高雄報導〕前高雄市立空中大學科技管理系吳姓主任，五年前獲聘擔任台南市政府兩項標案的評審委員，卻自曝身分洩密給廠商，高雄地院依審將他依洩漏國防以外業務祕密罪，判刑9月，如易科罰金，以1千元折算1日，至於廠商被控行賄以及吳涉嫌收賄部分，均獲判無罪。

判決指出，前高雄市立空大管理系吳姓主任，於民國 100 年間先後獲聘擔任台南市政府依政府採購法辦理招標勞務採購案件「台南市委託掩埋場一般垃圾採樣調查分析計畫」案（同年5 月13日公告、同年月27日開標，預算金額新臺幣480 萬元）及「二仁溪橋下沙洲電子廢棄物調查檢測及監造委託」案（同年7 月1 日公告、同年7月27日開標，預算金額1160萬2105元）之評選委員，明知依政府採購法第34條規定，機關辦理招標，不得於開標前洩漏其他足以造成不公平競爭之相關資料，及採購評選委員會委員名單於開始評選前應予保密。

吳男竟基於洩漏國防以外應秘密消息之犯意，開標前和曾姓業者電話聯繫，詢問對方公司是否參與標案一事，以「菜單（意指評選委員名單）」等暗語，藉此方式將其受聘擔任標案評選委員一事洩漏予曾男知悉。並曾聯絡另一家環保業者，洩漏另一出任評審委員的長榮大學林姓教授身分，要對方影響林，幫忙支持曾男所屬公司，但對方雖應允幫忙，事後並未將要求轉告林姓教授。

案經調查局高雄市調查處移送高雄地檢署檢察官偵查起訴。

廣告
  • 前高雄市立空中大學科技管理系吳姓主任，5年前獲聘擔任台南市政府兩項標案的評審委員，卻自曝身分洩密給廠商。圖為高雄空大外觀。（資料照）

    前高雄市立空中大學科技管理系吳姓主任，5年前獲聘擔任台南市政府兩項標案的評審委員，卻自曝身分洩密給廠商。圖為高雄空大外觀。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 採購法 洩漏業務工商秘密罪 高雄空大
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：自曝評委身分給廠商 前高雄空大科管系主任吃官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.