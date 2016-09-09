疑便橋鬆動 砂石車翻落倒插溪中
2016-09-09 12:54
〔記者劉濱銓／南投報導〕52歲洪姓砂石車駕駛，今天近午開著砂石車行經濁水溪南投水里鄉段的砂石產業道路便橋時，疑似橋面不穩，不慎連人帶車翻落溪中，整輛車的車斗倒插進河道，車頭朝天動彈不得，警消到場趕緊以掛梯將人救出，洪男則是嚇到說不出話來，幸好只有腳部擦傷，送醫後已無大礙。
警消表示，據洪男所述，其行經便橋到一半，橋面鋼板就突然鬆動，以致砂石車重心不穩翻落，至於肇因是行車不慎或是橋梁結構問題，還待進一步調查，目前則已封鎖便橋報請修復。
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