| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 社會

疑便橋鬆動 砂石車翻落倒插溪中

2016-09-09  12:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕52歲洪姓砂石車駕駛，今天近午開著砂石車行經濁水溪南投水里鄉段的砂石產業道路便橋時，疑似橋面不穩，不慎連人帶車翻落溪中，整輛車的車斗倒插進河道，車頭朝天動彈不得，警消到場趕緊以掛梯將人救出，洪男則是嚇到說不出話來，幸好只有腳部擦傷，送醫後已無大礙。

警消表示，據洪男所述，其行經便橋到一半，橋面鋼板就突然鬆動，以致砂石車重心不穩翻落，至於肇因是行車不慎或是橋梁結構問題，還待進一步調查，目前則已封鎖便橋報請修復。

廣告
  • 砂石車行經便橋不慎翻落溪中，駕駛受困車中動彈不得，警消最後靠掛梯才將人順利救下。（記者劉濱銓攝）

    砂石車行經便橋不慎翻落溪中，駕駛受困車中動彈不得，警消最後靠掛梯才將人順利救下。（記者劉濱銓攝）

  • 砂石車駕駛獲救脫困後，送醫救治已無大礙。（記者劉濱銓翻攝）

    砂石車駕駛獲救脫困後，送醫救治已無大礙。（記者劉濱銓翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：疑便橋鬆動 砂石車翻落倒插溪中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.