改造空氣槍提升威力 工廠老闆：用來滅鼠驅蛇

2016-09-09 12:58

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓車斗製造工廠老板喜歡把玩空氣槍，問題是他將槍枝動能出氣孔加大提升射速，警方循線找上門起出二把改造過具殺傷力的空氣槍時，陳男說，因工廠位在山區常有老鼠、蛇類入侵，才會持空氣槍滅鼠驅蛇，未料因此觸法，懊惱不已。

警方調查，47歲陳男在桃園市龜山區開設貨車斗製造工廠，因經濟狀況還不錯，閒瑕喜歡把玩空氣槍，平常會透過拍賣網站挑選空氣槍，只是國外生產的空氣槍威力雖強大，但礙於台灣法令，進口到國內時必須降低威力。

也因射擊威力不足，陳男為還原槍枝原有火力，自行上相關網站搜尋介紹影片，並按影片說明將槍枝的動能出氣孔加大提升射速，以能推動較重的鉛彈增加射速火力。

台中市刑大偵四隊則是網路巡邏時，發現陳男多次在拍賣網站購買空氣槍及紅外線瞄準器、狙擊鏡等零件，前天循線到陳男住處搜索找到6把空氣槍，經逐一試射發現其中兩把改造過的空氣槍能輕易穿透二片鋁板，射速超過上限規定20焦耳，具有殺傷力。

但陳男辯稱這些槍械均是從網路上購得，買來後射擊力道就已經如此，因工廠正後方即為山溝及山坡樹欉，周遭雖然有圍牆但還是時常有老鼠及蛇類入侵工廠內，才會在年初上網購買2把空氣獵槍及狙擊瞄準鏡獵鼠、驅蛇之用，並未用來犯案。

警方指出，因礙於台灣法令，國外空氣槍進口時會先降低威力，玩家透過網站挑選空氣槍接著再購買套件還原國外原廠設定，甚至加購配備提升射擊速度，才會違反上限20焦耳規定，呼籲民眾注意法令限制，莫因一時興趣觸法，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。