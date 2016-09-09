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不要命！酒駕上高速公路上演挑釁追車

2016-09-09  12:51

〔記者許展溢／苗栗報導〕簡直不要命！酒駕還上高速公路挑釁追車，苗栗30歲黎姓男子酒後竟大膽開車上高速公路，途中與駕駛自小客車25歲莊姓男子發生碰撞，黎男一時不滿，怒火中燒，開始一路閃燈向莊男不停逼車，甚至急剎逼迫莊男停車，莊男馬上聯絡30歲黃姓友人，將黎男引到後龍鎮光華路上，三人下車扭打成一團；警方接獲報案到場制止，訊後雙方依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，7日晚間黎男駕駛自小客車行經國道3號南下113K處，與莊男發生碰撞，雙方因此產生衝突，黎男更是找來黃男一起助陣，將黎男先是引到龍鎮大庄里光華路538號前，接著互毆，並拿出鐵棍將黎男車輛前面及側面擋風玻璃敲破。

警方表示，晚上８時42分接獲通報趕抵現場時，發現有5人在場，黎男更是下車企圖要揮拳攻擊莊男，卻被黃男等人持鐵棍毆傷，一群人怒氣衝天，打成一團。

警方說，其中黎男右眼角明顯有被毆打過後傷痕，且渾身酒氣，員警馬上進行酒測，酒測值達0.70毫克，但因黎男當下酒醉且受傷，意識不清住院就診，雙方暫時不提告。

警方表示，酒後駕車已屬違法，黎男又因與人發生碰撞而動怒，還以撞車、逼車、追車方式，不顧自己與他人生命安全，在高速公路上疾駛競速，雙方訊後，都依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦，並用社會秩序維護法裁罰，遏止暴力行徑。

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  • 黎男因與莊男發生碰撞，心生不滿上演追逐戰。（記者許展溢翻攝）

    黎男因與莊男發生碰撞，心生不滿上演追逐戰。（記者許展溢翻攝）

  • 黎男與莊男的友人一群人互毆成傷。（記者許展溢翻攝）

    黎男與莊男的友人一群人互毆成傷。（記者許展溢翻攝）

  • 莊男請黃姓友人將黎男引到後龍鎮上。（記者許展溢翻攝）

    莊男請黃姓友人將黎男引到後龍鎮上。（記者許展溢翻攝）

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相關關鍵字： 公共危險罪 惡意逼車 逼車 酒駕
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