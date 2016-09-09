一家子經營網路商店 詐騙上百人得手破千萬

2016-09-09 13:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕看準年輕媽媽和家婦撿便宜心態，沈姓男子聯手妻子、小姨子、岳母設6群組，在網路上以市價5、6折的低價販售嬰兒用品，吸引被害人上勾，甚至有人6個月未收到貨，高市刑大傳喚沈男一家4人及林女、潘女、鄭女共7人，估計至少有114人受騙，詐騙所得逾1千5百萬元，今依詐欺罪嫌函送法辦。

刑大偵四隊調查指出，這個家族詐欺集團的分工模式，由沈男負責批貨、找訂單，岳母提供帳戶，妻子莊女和小姨子（22歲）、友人潘女（29歲）、林女（22歲）管理群組、粉絲團，自103年起於網路刊登「俗賣」奶粉、尿布等嬰兒用品，以低於市價、買三送一、抽獎、批發價等噱頭，吸引許多新手媽媽和家庭主婦，除了自購還幫親友下單。

被害人指控，一開始交貨情況正常地銀貨兩訖，但後來就延欠貨品，也不退款，甚至一拖就是6個月，最後直接關閉群組；高雄陳姓新手媽媽花5萬元買奶粉、尿布等嬰兒用品，等了3、4個月仍未見到貨，莊姓姊妹卻一直以「廠商延後出貨」搪塞，因而怒向警方報案告詐欺。

新北一位受害媽媽說，她為省家計撿便宜，解掉銀行定存數十萬元，向莊姓姊妹下單，得知受騙後怕被丈夫責罵，只好騙家人只損失幾千元，她拜託警方千萬別把通知書寄到家，否則會被家暴。

警方表示，沈嫌（28歲）和妻子莊女（23歲）等人推稱是廠商延遲交貨，因部分群組有客戶糾紛和虧損，才不預警關閉，並非惡意詐欺。而嫌犯莊女和莊母也因分錢不均鬧內閧，母女不僅反目成仇，莊母還氣得到精神科就診，一提到2個女兒就失控，怒稱「寧可住院也不願回家」。

由於沈嫌網售商品多批自鄭女（41歲）的店，但鄭女否認參與詐欺，供稱僅依訂單出貨，不過，警方認為鄭女應知情，今將7人一併函送法辦。