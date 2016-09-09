酒駕遇警竟逆向逃逸還撞人 警開槍逮人

2016-09-09 12:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕34歲吳姓男子今日凌晨因酒駕遇到警察攔查，竟逆向逃逸，還撞傷一名連姓婦人。吳男逃亡時不慎撞上基隆市成功陸橋橋墩，還想開車逃逸，警方擔心吳嫌撞傷其他路人，朝車輪開了三槍，並將他拉出車內，帶回派出所訊問。警方測得吳男酒測值高達0.96毫克，訊後依殺人未遂及公共危險罪移送法辦。

基隆市警一分局忠二路派出所副所長張發仁、警員羅祜辰，於今日1時許巡經本市仁二、愛一路口時，發現一部黑色自小客車行跡可疑，上前攔查時，小客車駕駛竟加速驅車規避攔檢逃逸，沿途由愛一路右轉逆向行駛仁二路後，再右轉逆向行駛愛三路，並接續直行至精一路後，右轉龍安街，行駛至龍安街80號前，撞上中國籍的連姓婦人造成她腰部骨折，多處挫傷。

張副所長立刻開一槍打破肇事小客車輪胎，導致該車撞上橋墩，警方擔心駕駛繼續衝撞，再補上兩槍，阻止車輛繼續衝撞。警方將肇事的吳男揪出帶回訊問，並移送法辦。

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