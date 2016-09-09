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4度擅闖鄰居家偷內衣褲 色狼被逮

2016-09-09  12:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市1名游姓女子，掉了家中鑰匙，沒想到撿走鑰匙的余姓鄰居，竟然擅自闖入游女家中4次，偷取內衣褲、高跟鞋等私人物品，並帶回家中猥褻，游女發現家中物品陸續不見，決定於客廳加裝監視器，發現確實有人入侵，立即報案，警方發現鄰居余男涉有重嫌，便至余家中搜索贓物，並將他逮捕歸案。

據警方調查，32歲游女今年1月，遺失了家中鑰匙，被36歲余男撿走，余分別在8月5日、15日、29日與9月1日，分別入侵游女家中，竊取內衣褲、高跟鞋等物，並帶回家中，行使撫摸、聞等猥褻行為。

游女8月份時，發現家中物品陸續遭竊，懷疑有人入侵，便在家中客廳加裝監視器，發現有人入侵，立即向警方報案，沒想到9月1日游女家中再度被入侵，警方調查發現鄰居余男涉有重嫌，於是向法院申請搜索票，搜索余男家中，發現余裸露上半身，行為怪異，警方找出游女的高跟鞋、內褲等贓物後，將余逮捕歸案。

余男遭警方逮捕時，由於罪證確鑿，便坦承所有犯行，也向警方供稱，是為了自身癖好，才會偷游女的私人物品來收藏。

游女受訪時則表示，知道余男是她的鄰居，平常看余的行為就不正常，所以印象深刻，發現自己的內褲被鄰居偷，覺得很恐怖，余男行為很變態，讓人感到很不舒服，即使現在余被逮，還是心有餘悸，至今都不太敢回家。

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  • 余男家中遭警方搜索時，裸露上半身。（記者林敬倫翻攝）

    余男家中遭警方搜索時，裸露上半身。（記者林敬倫翻攝）

  • 余男竊取游女的高跟鞋。（記者林敬倫翻攝）

    余男竊取游女的高跟鞋。（記者林敬倫翻攝）

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