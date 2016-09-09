台中地院家暴事件服務處 歡慶成立10週年
2016-09-09 12:29
［記者楊政郡／台中報導］「小安」嫁給高學歷丈夫，沒想到前夫個性暴躁，易怒又控制慾強，婚後經常以三字經怒罵及動粗，還提出多起告訴，離婚後還沒完沒了。這是台中地院家暴事件服務處十年來上萬服務案例其中一件，「小安」說服務處是她身陷家暴事件後的明燈，她離婚後自學法律已經考上法律研究所，希望日後能致力消除不友善法律制度。
台中地院家暴事件服務處成立屆滿10週年，今日舉辦「十年有愛、讓愛飛揚」慶祝活動，展現10年來成果，台中市政府社會局陳坤皇副局長、台中市家暴中心侯淑茹主任、現代婦女基金會潘維剛董事長、司法院少家廳簡燕子副廳長，還有台中地院院長江錫麟、中檢檢察長張宏謀等出席見證，分享許多令人感動案例。
據該處統計，在台中每7名家暴被害人，有一人尋求該處提供協助，共服務1萬5346名家暴被害人成功脫離暴力，佔台中地區總通報量之15％。若以服務項目計，累計提供14萬7242人次專業服務，含6萬0296次社會福利轉介、7萬0260次法律諮詢、1萬6686次聯繫服務。
上午在會中還播放台中市家暴防治網絡成員所拍攝的「網絡大串聯」影片，邀請來賓手持「金鑰匙」、象徵開啟家暴被害人的「心鎖」，讓愛飛揚，宣示網絡共同反抗家暴決心！
家應該是每一個人的避風港，但對家庭暴力受害者而言，卻是夢饜一場，近年來家暴新聞屢見不鮮，然而大多數家暴被害人受暴後還是選擇沉默，且家暴被害人已不是女性的專利，男性被害人受害後更是隱忍不說，直到「出事了」，發生刑案了才向法院求助，希望能防範予未然。
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