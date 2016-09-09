天氣女孩劉玳妍違約案 高院改判敗訴賠百萬
2016-09-09 12:10
〔記者楊國文／台北報導〕4年前在日本出道的我國女子偶像團體「天氣女孩」團員之一劉玳妍（藝名ICE），被經紀公司十全媒體娛樂提告擅自拒絕配合商演等活動違約，要求賠償違約金500萬元，劉女指稱，當時和前經紀公司簽約，是以在日本發展為主，但現任經紀公司十全媒體娛樂將演藝活動重心移回台灣，無法讓她信服，高等法院認為劉女違約事實明確，但求償過高，今判劉女應賠償違約金100萬元；還可上訴。
十全媒體娛樂公司具狀提告主張，102年10月自麒翱公司接手劉玳妍的經紀約後，已依約替劉女安排演藝事業和相關工作，也按月將酬勞匯入劉女帳戶內，並未剋扣酬勞情事。劉女於103年9月21日還配合拍攝音樂錄影帶（MV），不料2天後竟以未依約支付她報酬等理由，委託律師發函要終止經紀合約，並拒絕聯繫，因此依合約規定，向她求償懲罰性違約金500萬元。
劉玳妍則指稱，天氣女孩偶像團體當初由麒翱公司負責演藝經紀約是以日本為重心，但事後才知其經紀約已賣斷給十全媒體娛樂，並將日本的演藝活動重心移回台灣，承辦人員也不斷更換，令她無法信服，此外，上訴人十全媒體娛樂未依約規定在每月30日前提出帳目和她對帳，也未按約定支付其中百分之20酬勞給她，甚至否認有提出的義務，已明顯違約，因此才委託律師發函終止經紀合約。
台北地院審理後判決十全媒體娛樂敗訴，十全媒體娛樂不服，上訴高等法院。高等法院認為，十全媒體娛樂均按規定安排演藝活動和匯款給劉女，劉女片面終止經紀約已屬違約，今改判判劉女應賠償違約金100萬元。
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