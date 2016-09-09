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六龜早療搬新家 偏鄉天使繼續飛

2016-09-09  12:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕成立已3年半的六龜早療中心，原本借用場地的六龜幼兒園併入六龜國小，早療中心遷至龍興國小繼續提供服務，未來六龜等地的慢飛天使，仍可就近取得療育資源，並滿足了發展遲緩兒童及其家庭的多元需求。

高市社會局表示，六龜早療據點具有物理治療、職能治療及語言治療資源，除了提供0至6歲有早療需求兒童時段療育、定期追蹤及個案管理服務，更以家庭為中心，發展符合需要的親子活動、親職講座、團體方案、社區融合、篩檢評估及早療宣導或在地化社區工作等。

六龜早療據點前年成立後，目前已服務70名兒童及家庭，將早療服務輸送到每一個需要的孩子及其家庭手中；社會局指出，包括六龜、甲仙、桃源、茂林、林園等區均已設置早療中心，全市目前共有14處早療據點及5處行動據點，為全國之冠。

家長若是發現小朋友學習慢、或是遲遲不會說話、對大人講的話沒有反應、手指難以完成抓握或捏東西等動作，都可能是發展遲緩表現的症狀，一定要儘早進行專業評估或療育。3歲以前是早療的黃金期，早期療育愈早開始，效果愈好，相關洽詢電話07-3985011。

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  • 六龜早療中心搬至龍興國小，繼續守護偏鄉的慢飛天使。（記者黃佳琳攝）

    六龜早療中心搬至龍興國小，繼續守護偏鄉的慢飛天使。（記者黃佳琳攝）

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