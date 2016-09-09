六龜早療搬新家 偏鄉天使繼續飛
2016-09-09 12:23
〔記者黃佳琳／高雄報導〕成立已3年半的六龜早療中心，原本借用場地的六龜幼兒園併入六龜國小，早療中心遷至龍興國小繼續提供服務，未來六龜等地的慢飛天使，仍可就近取得療育資源，並滿足了發展遲緩兒童及其家庭的多元需求。
高市社會局表示，六龜早療據點具有物理治療、職能治療及語言治療資源，除了提供0至6歲有早療需求兒童時段療育、定期追蹤及個案管理服務，更以家庭為中心，發展符合需要的親子活動、親職講座、團體方案、社區融合、篩檢評估及早療宣導或在地化社區工作等。
六龜早療據點前年成立後，目前已服務70名兒童及家庭，將早療服務輸送到每一個需要的孩子及其家庭手中；社會局指出，包括六龜、甲仙、桃源、茂林、林園等區均已設置早療中心，全市目前共有14處早療據點及5處行動據點，為全國之冠。
家長若是發現小朋友學習慢、或是遲遲不會說話、對大人講的話沒有反應、手指難以完成抓握或捏東西等動作，都可能是發展遲緩表現的症狀，一定要儘早進行專業評估或療育。3歲以前是早療的黃金期，早期療育愈早開始，效果愈好，相關洽詢電話07-3985011。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 為圓扁夢！ 陳致中捨名校 第一名進海大海法所
- 約會又被抓包！情牽范逸臣8年 田中千繪：像家人一樣
- NBA》林書豪2K遊戲造型曝光 「仙道頭」變帥了
- 智慧取物櫃 進駐北捷108站
- 兒童放爆竹煙火沒有大人陪同 罰3000到1萬5000元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislator says KMT hiding assets
- 台北》校務評鑑「量化評分」 挨批走回頭路
- 台鐵運務員拒加班 嗆中秋夜宿北車
- 《贈票》 娜塔莉自編自導自演 「故事」籌備10年
- 司機變身官邸大總管 他做這件事讓小英激賞！
- 向小英請命後...軍方准服役街舞團員出國比賽
- 柯嗆郝︰解決十幾年爛攤子
- 感謝教母語 越官員參訪又送禮
- 09/09 各報重點新聞一覽
- 法廣：iPhone7面世，蘋果手機江郎才盡
- 老婦吞藥搭車欲投河 運將救回
- 陽岱鋼率火腿拚洋聯龍頭 今日重要賽事預告
- 全市超額工友52人 5校懸缺苦等
- 平埔族「熟」註記 屏東縣今起開辦
- 媒體民調：近7成民眾支持大巨蛋續蓋
- 〈國際現場〉超級瑪利歐12月將在蘋果上架
- MLB》一朗有多快？ 這項紀錄66年來首見
- 汐止運動中心 24日試營運
- 基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍
- 基本工資調5％ 明年起21009元// 時薪兩階段調漲 10月先調為126元 明年調到133元
- 《必娶》金鐘6項入圍 柯淑勤看好邱澤奪戲王
- 三爺溪治水 下月引水至土庫抽水站
- 冷眼集》對馮明珠拿出辦法
- 家登：看好到年底的表現 期許逐季成長
- 老虎重出閘 伍茲10月出賽
- 自由廣場》蔡總統治國該學陳市長
- 《任意依戀》爛尾挨轟 申敏兒眼球力挺金宇彬
- 大熊貓數量上升 復育員化身「熊貓人」進行野放訓練
- 下雨也沒轉運 詹詠然混雙4強止步
- 樂陞庫藏股起跑 股價持續上漲
- 台東近40公里聞巨響 原因不明
- 核安演習12日登場 動員八千人
- 《搖滾騷包》寶石鉚釘+霓虹光感
- 為公義求心安// 退休教師劉明新放棄18趴
- 《中英對照讀新聞》Chinese panda gives birth in Belgium中國大貓熊在比利時產仔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：六龜早療搬新家 偏鄉天使繼續飛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分