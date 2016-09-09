違規左轉害死後方轎車 混凝土車司機今起訴

2016-09-09 12:05

〔記者黃建華／高雄報導〕32歲的林姓預拌混凝土車司機，去年6月20日駕車行經鳳仁路，違規左轉，造成高速行駛的施姓轎車為了閃避，撞上路旁工廠倉庫大門傷重致死，林姓司機卻逕自駕車離去，高雄地檢署今將他依業務過失致死、肇事逃逸等罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，去年6月20日上午8點多，32歲的林姓預拌混凝土車司機，駕車行經鳳仁路由南向北行駛，至竹門巷口時，不僅未遵守轉彎車應禮讓直行，搶當地設有「禁止15噸以上大型貨車左轉」號誌，林駕駛的預拌混凝土車還違規左轉，造成時速約140公里的施姓轎車駕駛為了閃避林駕駛的預拌混凝土車，撞上路旁一家五金公司倉庫大門，傷重不治。

林男肇事後未下車查探，卻逕自開車離去。警方獲報調閱路口監視器影像，才查出林男涉案。

檢方偵查時還辯稱，只聽到一聲巨響，不清楚發生車禍，事後開車回到公司才聽聞同事在討論這起車禍，不為檢方採信，將他依業務過失致死、肇事逃逸等罪嫌提起公訴。