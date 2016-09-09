| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙殺 新台幣中午暫收31.381元 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 社會

違規左轉害死後方轎車 混凝土車司機今起訴

2016-09-09  12:05

〔記者黃建華／高雄報導〕32歲的林姓預拌混凝土車司機，去年6月20日駕車行經鳳仁路，違規左轉，造成高速行駛的施姓轎車為了閃避，撞上路旁工廠倉庫大門傷重致死，林姓司機卻逕自駕車離去，高雄地檢署今將他依業務過失致死、肇事逃逸等罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，去年6月20日上午8點多，32歲的林姓預拌混凝土車司機，駕車行經鳳仁路由南向北行駛，至竹門巷口時，不僅未遵守轉彎車應禮讓直行，搶當地設有「禁止15噸以上大型貨車左轉」號誌，林駕駛的預拌混凝土車還違規左轉，造成時速約140公里的施姓轎車駕駛為了閃避林駕駛的預拌混凝土車，撞上路旁一家五金公司倉庫大門，傷重不治。

林男肇事後未下車查探，卻逕自開車離去。警方獲報調閱路口監視器影像，才查出林男涉案。

檢方偵查時還辯稱，只聽到一聲巨響，不清楚發生車禍，事後開車回到公司才聽聞同事在討論這起車禍，不為檢方採信，將他依業務過失致死、肇事逃逸等罪嫌提起公訴。

廣告
  • 32歲的林姓預拌混凝土車司機，去年6月20日駕車行經鳳仁路，違規左轉，造成高速行駛的施姓轎車為了閃避，撞上路旁工廠倉庫大門傷重致死。圖為示意圖，與新聞無關。（本報資料照）

    32歲的林姓預拌混凝土車司機，去年6月20日駕車行經鳳仁路，違規左轉，造成高速行駛的施姓轎車為了閃避，撞上路旁工廠倉庫大門傷重致死。圖為示意圖，與新聞無關。（本報資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 混凝土車 肇逃 過失致死
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：違規左轉害死後方轎車 混凝土車司機今起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.