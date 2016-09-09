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消防潛水訓練 當場目睹老翁跳河

2016-09-09  12:01

［記者黃捷／新北報導］新北市德音消防分隊今天上午在微風運河進行船艇潛水訓練，11時03分竟當場目睹對岸一名老翁跳水，立刻展開救援，並通報其他分隊支援，但於11時35分尋獲時，老翁已無呼吸心跳，目前在淡水馬偕醫院急救中。

警方在河岸找到在皮夾及一雙拖鞋，皮夾內有證件，確認身分疑是76歲張姓老翁，隨即聯繫家屬前來指認，並釐清老翁輕生原因。

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  • 消防進行船艇潛水訓練。（記者黃捷翻攝）

    消防進行船艇潛水訓練。（記者黃捷翻攝）

  • 消防救起跳水老翁。（記者黃捷翻攝）

    消防救起跳水老翁。（記者黃捷翻攝）

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標題：消防潛水訓練 當場目睹老翁跳河


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