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毒蟲也迷寶可夢？查獲狀似暴鯉龍吸食器

2016-09-09  11:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕毒蟲也迷寶可夢？莊男與毒友在北市萬華毒窟大肆吸毒，新北市警方跨轄逮人，查獲莊嫌共4名毒蟲，查獲安非他命、海洛因及吸食器，警方另起獲一只狀似寶可夢中暴鯉龍的吸食器，毒蟲們還害羞地不敢承認，全被帶回法辦。

新北市警察局海山分局獲報，33歲莊男等毒蟲在萬華毒窟大膽吸毒，海山警分局偵查隊前往搜索，當場逮獲33歲莊嫌及41歲陳男、50歲詹男、55歲歐男，查扣安非他命毒品17包、海洛因1包及安非他命吸食器、分裝袋等證物。

警方查扣證物時，還發現一只狀似近來盛行的手遊寶可夢中暴鯉龍造型的吸食器，但莊嫌辯稱，他有玩寶可夢，但那個吸食器是毒友寄放的，不好意思承認，警方「比對」後，也發現吸食器跟真實版暴鯉龍只有幾分神似。

此外，莊嫌被逮時，除了交出身上毒品、吸食器，還相當掛念他的交通工具，警方追問下，莊嫌才供出，他騎YouBike來找毒友，因擔心被扣款，央求警方讓他還車，員警哭笑不得，訓誡莊嫌寧願花大錢吸毒，卻省小錢只騎YouBike。

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  • 新北市海山警方逮獲毒蟲，起出狀似寶可夢中暴鯉龍的吸食器。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市海山警方逮獲毒蟲，起出狀似寶可夢中暴鯉龍的吸食器。（記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市海山警方逮獲毒蟲。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市海山警方逮獲毒蟲。（記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市海山警方逮獲毒蟲。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市海山警方逮獲毒蟲。（記者吳仁捷翻攝）

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