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台中港水泥車擦撞火車 幸僅1人輕傷

2016-09-09  11:43

〔記者歐素美／台中報導〕啥咪？台中港有火車撞水泥車！台中港3號碼頭今天上午10點多發生一起水泥車與火車擦撞事故，造成火車上的黃姓男員工（39歲）受傷，經台中港務消防隊救護車緊急送醫，童綜合醫院表示，黃男稱胸口疼痛，經檢查無大礙，目前留院觀察中，至於車禍原因，鐵路警察局大甲派出所正調查了解中。

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  • 台中港3號碼頭，水泥車與火車擦撞，幸僅一人輕傷。（記者歐素美翻攝）

    台中港3號碼頭，水泥車與火車擦撞，幸僅一人輕傷。（記者歐素美翻攝）

  • 水泥車身卡在火車旁。（記者歐素美翻攝）

    水泥車身卡在火車旁。（記者歐素美翻攝）

  • 警方在車禍現場採證處理。（記者歐素美翻攝）

    警方在車禍現場採證處理。（記者歐素美翻攝）

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