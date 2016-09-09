打火弟兄拒絕捕蜂抓蛇 抗議政府草菅人命
2016-09-09 12:12
消防員工作權益促進會上午赴行政院前抗議，並演出行動劇，把「蛇」扔向行政院。（記者劉信德攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕彰化一名消防隊員日前在捕捉眼鏡蛇的過程中遭咬傷手指，雖打了28支血清，但為保命被迫放棄寶貴手指；不到兩個禮拜，屏東又有一名消防隊員遭蛇咬傷，消防員工作權益促進會今天上午與多位消防員到行政院，抗議「農委會草菅人命、行政院坐視不理」。
消防員工作權益促進會並提出2項訴求：1. 補足消防隊、農業局人力，讓捕蜂蛇抓動物勤務確實回歸農業局；2. 行政院召開勤務專責協調會，並開放基層消防員參與。行政院則派員接下陳情書，將代為轉達訴求。
消防員工作權益促進會理事王紹程表示，消防員捕蜂捉蛇被叮、被咬，請問政府對他們的安全做了什麼？是不是消防員要死了人，行政院才要把這些不屬於他們的法定勤務移撥出去？
他們在行政院大門口前高喊「農委會草菅人命、 行政院坐視不理」的口號，並上演「把蛇還給行政院」等行動劇。
消防員工作權益促進會抗議，捕蜂捉蛇為各縣市農業局的法定勤務，由農委會統籌管轄，需要農委會與縣市農業局協力編列經費、召募人力、提供訓練，但各縣市農業局屢屢以人力不足為由，要求消防隊處理，消防署至各縣市消防局竟也隨之起舞，完全不顧在缺乏足夠人力、裝備與訓練資源的條件下，將消防員推上第一線的結果，就是要消防員用肉身試險，一不小心非死即傷。
基層消防員們強調，他們從來沒有學習過「如何捕捉貓、狗、山豬、牛、羊、蟑螂、蜘蛛、老鼠、烏龜等動物」，連相關裝備都沒發，卻要他們自己土法煉鋼，只「因為我們穿上了無敵破舊消防衣，就被認定是抓動物達人！」。
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