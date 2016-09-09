闖紅燈不滿被按喇叭怒踹公車 騎士被起訴

2016-09-09 11:43

〔記者黃建華／高雄報導〕黃姓機車騎士闖紅燈，陳姓公車司機好意按喇叭提醒注意安全，竟惹來黃男不滿，腳踹公車還以機車擋路攔下公車，企圖把陳姓司機拖下車，因陳姓司機有繫安全帶而未遂，高雄地檢署今將黃姓騎士依妨害自由強制罪提起公訴。

檢方起訴指出，去年10月18日深夜11點多，34歲的黃姓男子騎機車行經仁武區八德西路與永仁街口，因闖紅燈，適有陳姓司機駕駛公車經過，遂按喇叭提醒黃姓騎士注意，卻引起黃男不滿，騎車尾隨追逐公車，一路追到八德中路超車至公車右前方，以腳踹公車、機車擋路等方式迫使陳姓公車司機停車。

黃男並拍打公車擋風玻璃，以暴力方式拉開公車車門，更企圖把陳姓司機拉下車，幸虧陳姓司機有繫安全帶而未被拖下車。經被害陳姓司機報警究辦。