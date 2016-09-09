詐騙老梗又來！行員助婦人保住390萬

2016-09-09 11:36

［記者游承霖／新北報導］又見假檢警詐騙！新北市一名陳姓男子假冒檢警身分，對外宣稱監管帳戶，詐騙一名張姓婦人，要她到銀行匯款至指定帳戶，張婦不疑有他，立即前往銀行提領現金90萬元並要電匯300萬元，所幸行員機警識破，暗中報警聯絡新莊警方，阻止老婦受騙，並將計就計逮捕前來面交的未成年傅姓車手，並向他動之以情，配合警方查緝追查上游，成功逮捕陳姓男子。

昨日中午12時許，新北市泰山一名64歲張姓婦人，接到陳姓男子電話，宣稱「你的帳戶涉嫌洗錢，請匯至這個帳戶由警方監管」，張婦不疑有他立即前往鄰近的富邦銀行新泰分行提領90萬元現金，並要電匯300萬元到陳男所指定的帳戶。

行員見張婦神色有異，疑似遭詐騙，便暗中聯絡新莊警方配合查緝，真作業假匯款，並提供張婦住處，供警方掌握張婦行蹤；19歲陳姓男子見未收到匯款，便要張婦帶著90萬元到泰山區仁武街巷內面交，並指派17歲傅姓車手前往取款，一路監控張婦行蹤的新莊警方，見傅男現身立即上前逮捕，並向傅男動之以情，要他配合警方查緝，假裝成功取得90萬元款項，誘騙陳男前來取款，待陳男現身，再將他逮捕，警方訊後將2人依詐欺罪嫌送辦。

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