替元大馬家提非常上訴被駁回 顏大和：還沒收到判決

2016-09-09 11:29

〔記者錢利忠／台北報導〕元大集團創辦人馬志玲、杜麗莊夫妻，因捲入結構債案，各被依違反證券交易法之背信罪，判刑7年4月定讞；杜麗莊已於前年8月入監，馬志玲則因罹患失智症，已達心神喪失狀態，至今未入監；針對犯罪所得的認定，檢察總長顏大和認為法院見解不一，提起非常上訴，今遭最高法院駁回，顏大和表示，還沒有收到判決書。

顏大和先前認為，內線交易所得達1億元以上，才須加重其刑，元大的交易所得，若採「差額說」計算犯罪所得，應不到1億元，最高法院見解可能須重新考量。最高法院則認為，馬志玲夫婦等人將雷曼兄弟結構債的損失4億多元，轉嫁到子公司，依證交法的背信罪論處並無違誤。

94年間，馬志玲夫婦利用旗下元大投信投資結構債，損失7億多元，之後透過股權買賣，將4億4000多萬元虧損轉嫁元京證券，遭最高法院依違反證交法等罪，各判7年4月徒刑確定。

前年8月，馬志玲到北檢執行科報到時，眼神渙散、答非所問，連自己的名字及身旁兒子都記不得，檢方勘查其病歷發現，馬志玲當時的智力只剩65分；檢方將馬志玲移交台大醫院精神醫學部進行專業鑑定，確定馬志玲已達心神喪失狀態，決定循扁嫂吳淑珍模式定期訪查，等痊癒再發監。