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小孩教養問題爭吵 錯手打死母親

2016-09-09  11:23

［記者楊政郡／台中報導］張姓男子今年4月6日凌晨3、4點，小孩子睡覺時間，竟大小聲在訓斥女兒，而與母親因教養問題吵起來，可能有幾分酒意出手推了母親一把，致母親後仰倒地，後腦撞擊地面磁磚，送醫後兩天死亡，後悔莫及，台中地檢署依傷害尊親屬致死罪起訴。

起訴書指出，47歲張某上有老母、下有幼兒，今年4月6日因女兒前一天晚歸，6日凌晨3、4點竟把小孩叫起床訓話，疑似有幾分酒意，聲音有點大，母親在樓下聽到出聲制止，張某到2樓與母親理論，不知何故，竟往前推了母親一把，逾7旬的老母親重心不穩，竟直接後仰，後腦撞擊地面磁磚，造成部外傷蜘蛛網膜下出血、顱骨骨折、硬腦膜下出血，經送醫救治，8日下午醫師宣告不治死亡，報由檢察官相驗。

張某坦承推了母親一把，後悔莫及，小孫女從3樓聽到聲音，馬上跑到2樓就看到阿嬤躺在地上，被告犯行明確。

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