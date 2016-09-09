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檢察總長替元大馬家非常上訴 最高法院駁回

2016-09-09  11:14

〔記者項程鎮／台北報導〕元大集團創辦人馬志玲、杜麗莊夫妻，將4億餘元結構債虧損轉嫁元大京華證券，兩人被依證交法背信罪各判刑7年4月確定，檢察總長顏大和認為兩人所得不到1億元，替馬志玲夫妻提起非常上訴，最高法院認為兩人犯罪金額達4億餘元，因此當初的確定判決沒有錯，將非常上訴駁回，這是檢察總長首度替馬家提起非常上訴。

馬志玲夫婦曾聲請再審，也曾向檢察總長聲請非常上訴，各遭最高法院和最高檢察署駁回；杜麗莊前年8月入獄，馬志玲委任律師則以馬罹患失智症，向台北地檢署執行科遞狀聲請暫緩執行獲准，馬至今未入獄。

檢察總長顏大和指出，內線交易所得達1億元以上，才須加重其刑，元大的交易所得，如採「差額說」計算犯罪所得，應該不到1億元，因此最高法院見解可能須重新考量；最高法院則認為，當初馬志玲和杜麗莊等人把雷曼兄弟結構債的損失4億多元轉嫁到子公司，因此依證交法的背信罪論處無違誤。

94年間馬志玲夫婦利用旗下元大投信投資結構債，損失7億多元，後來透過股權買賣，將4億4千多萬元虧損轉嫁元京證券，遭最高法院依違反證交法等罪，各判7年4個月徒刑確定。

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  • 元大創辦人馬志玲（右）和妻子杜麗莊被依證交法背信罪各判刑7年4月確定，檢察總長顏大和替馬志玲夫妻提起非常上訴，最高法院駁回。（資料照，記者王藝菘攝）

    元大創辦人馬志玲（右）和妻子杜麗莊被依證交法背信罪各判刑7年4月確定，檢察總長顏大和替馬志玲夫妻提起非常上訴，最高法院駁回。（資料照，記者王藝菘攝）

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