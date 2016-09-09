萬華車站女學生月台落軌 警初步懷疑是輕生
2016-09-09 11:01
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〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華火車站，今日上午發生高中女學生自月台跌落鐵軌軌道，遭進站的自强撞擊事，警方根據監視畫面，初步懷疑是起輕生案件。
發生事故的女學生是大理高中的17歲楊姓高三學生，目前無呼吸心跳，仍在台大醫院搶救中。
警方表示，楊女是今日上午7時35分在台北市萬華車站地下2樓月台候車時，忽然墜落月台，並撞上正進站的自強號107班次南下列車，卡在進站的自強號第四列車車底。
站務人員發現緊急通報，消防員趕到現場將楊女救出，不過她已經失去呼吸心跳，被往台大醫院急救。
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