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男子演練太極拳打傷志工 挨告竟否認在場

2016-09-09  11:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕56歲周姓男子去年12月12日前往基隆市立位候選人郝龍斌安樂區後援會場，對現場負責招待的鄭姓志工演練太極拳，疑似出手過重，不慎打傷對方。鄭男憤而對周男提出告訴。周男在檢察官訊問時，竟否認在場，但現場目擊者指證歷歷，基隆地檢署今依傷害罪將周男起訴。

起訴書指出，周男想演練氣功及太極拳，找來鄭姓志工幫忙，先以左手拉住對方右手臂，再以右手捶打鄭的右手臂3下，導致鄭男右手臂瘀血。

周男向檢察官表示，案發當天並沒有到現場，也沒有打告訴人。現場的林姓志工則向檢察官證稱，當天確實有看到鄭男被周男毆打，確認周男有在場。

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