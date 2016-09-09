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癡漢偷胸罩內褲 酷妹屋外吊內褲引誘他

2016-09-09  10:42

〔記者湯世名／彰化報導〕癡漢偷女內褲、胸罩竟偷上癮！彰化縣和美鎮竹營里一戶民宅前院子吊掛的女用胸罩、內褲及鞋子接連遭竊，女住戶氣得在住家前裝設監視器，還故意在院子吊掛內褲、胸罩誘敵，果然吸引一名男子上門，東翻西找後搜刮晾在衣架上的內褲、胸罩，塞入口袋後騎車離去，警方已根據監視器畫面追查該名變態癡漢行蹤。

臉書「彰化踢爆網」今天轉PO兩段影片顯示，一名住在和美鎮竹營里巷弄內的女住戶，之前放在門口的鞋子、內褲、胸罩不翼而飛，晾在衣架上的衣服竟然還有尿液的腥味，氣得她最近在住家前裝設監視器，還故意把胸罩、內褲吊掛在衣架上來誘敵。

前天凌晨2時許，果然有一名戴眼鏡、身材微胖的男子騎著腳踏車前來這戶人家門口，男子在曬衣架上東翻西找，搜刮到一件胸罩、一件內褲後稍微聞了一下，四處張望確定無人發現後塞入口袋裡，騎上腳踏車離去，作案過程不到3分鐘。

影片PO上網後引起網友憤怒，紛紛大罵該名男子「變態！」「想要不會自己去買！」還有人說「怎麼這麼誇張啦！半夜不睡專偷人家東西。」 「今天他只是偷內衣褲，誰知道哪天他會做什麼事情！」網友們也相互提醒要小心此人。

和美警分局和美派出所長鐘健行指出，警方今天根據監視器畫面展開查訪，並調閱相關路口監視器追查，研判這名男子具有地緣關係，呼籲民眾提高警覺，若有相關訊息立即向警方通報。

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  • 被害女子在住家院前掛內衣、內褲誘敵，果然吸引男子上門行竊。（翻攝自臉書彰化踢爆網）

    被害女子在住家院前掛內衣、內褲誘敵，果然吸引男子上門行竊。（翻攝自臉書彰化踢爆網）

  • 被害女子在住家院前掛內衣、內褲誘敵，果然吸引男子上門行竊。（翻攝自臉書彰化踢爆網）

    被害女子在住家院前掛內衣、內褲誘敵，果然吸引男子上門行竊。（翻攝自臉書彰化踢爆網）

  • 被害女子在住家院前掛內衣、內褲誘敵，果然吸引男子上門行竊。（翻攝自臉書彰化踢爆網）

    被害女子在住家院前掛內衣、內褲誘敵，果然吸引男子上門行竊。（翻攝自臉書彰化踢爆網）

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