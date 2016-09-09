異想天開！鐵鍊拴提款機想整台拖走 男被起訴

2016-09-09 10:21

［記者楊政郡／台中報導］賴男需錢孔急，異想天開，今年6月26日凌晨以鐵鍊鍊住玉山銀行龍井分行提款機，用自小客車的動力企圖拉出，過程中撞及該處電動門而玻璃破裂，警報器鳴響還拉不出來，只好放棄倉皇逃走，留下一批作案工具在現場，經調閱監視器被查緝到案，檢方依加重竊盜罪起訴。

起訴書指出，39歲賴男失業，缺錢花用，6月25日以2300元承租一部小客車，又偷了兩面車牌，掛上後26日當天先到神岡區想要竊走該區之渣打銀行提款機，但到場才發現該分行早已遷移而放棄。

同日凌晨2時許，又到台中市龍井區玉山銀行龍井分行，見提款機四下無人，頭戴鴨舌帽、黑色面罩，還戴手套，先把騎樓監視器手持角木將鏡頭推高，然後將監視器鏡頭以黑色噴漆遮蔽，然後開始破壞提款機，以鏈條鍊住提款機，一端鍊住小客車，以小客車的動力企圖拉出提款機。

可是一直無法拉出，車子與鏈條一再左右擺動，過程中撞及該處電動門至玻璃破裂，當時警鳴器大響，賴嫌見難以得手，內心慌張，倉皇放棄逃逸，留下鍊條、吊帶、及一批工具。

警方獲報後根據監視器逮捕賴嫌到案，他坦承犯行並交代犯案過程，犯行明確，依加重竊盜罪起訴。