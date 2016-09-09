台南警界人事異動 合併以來最年輕副分局長出現

2016-09-09 09:39

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局高階警官人事異動，前任市警局長陳子敬的秘書謝承甫也名單內，由婦幼隊長升任市警五分局副分局長，也讓警大62正期的謝承甫，成為台南合併以來最年輕的副分局長。

前任市警局長陳子敬在台南地區服務18年，獲得地方市議員支持，今年退休時國民黨台南市黨部認為陳子敬對議會「服務」相當好，也有地方民意基礎，建議陳子敬出來選市長與民進黨抗衡。

謝承甫自從台南縣市合併以來就從國道警察大隊到台南擔任陳子敬秘書，由於「績效卓越」，讓謝承甫在警大62期同學中脫穎而出；謝承甫的同學剛好也在市警五分局擔任2線2星警官，才剛要升2線3星警務正，但謝承甫已經升到2線4星，今日正好要到五分局報到擔任副分局長。

謝承甫從國道警察大隊到台南時，表現深獲陳子敬肯定，一年內就升任秘書室股長，不久升任五序列專員，兩年過後就接任婦幼隊隊長，今年新任警察局長黃宗仁任職後又毛遂自薦擔任局長秘書，沒有刑事、外勤經驗的謝承甫，今天成為全台南最年輕的副分局長，創下合併以來紀錄。