女高中生墜落萬華火車站月台 卡車底失去呼吸心跳
2016-09-09 08:53
楊姓女高中生落軌，送醫急救。（記者劉慶侯翻攝）
〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕今天早上7點多，一名17歲的楊姓高中女學生，在台北市萬華車站地下2樓月台候車時，忽然墜落月台，卡在進站的自強號列車車底。
站務人員發現緊急通報，消防員趕到現場將楊女救出，不過她已經失去呼吸心跳，被往台大醫院急救。
警方說，目前仍在調閱監視器畫面，釐清楊女是自殺或是意外墜落月台，同時也在聯絡其家屬以協助釐清。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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