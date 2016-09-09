拒酒測遭扣車 醉男賴警所「伴奏」
2016-09-09 06:45
〔記者王捷／台南報導〕今日凌晨3時許，林姓男子因為戴工地安全帽騎車，引起警方注意，警方將他攔下來後聞到他身上濃濃酒味，要求他做酒測，不過林男不肯吹氣，向警方說，他寧願被關也不要酒測，但也不願意讓警方扣車，因此進了警所就賴著不走，還不斷在桌上敲擊，在警所「伴奏」一個多小時才睡著。
今年64歲的林男在工地當粗工，酒駕被逮已經數次，駕照早已被吊銷，不過還是不改酒駕習慣，當他被警方攔下來後，直接就向警方說，他家就在前面，喝幾罐啤酒騎車有什麼關係？
警方要求林男酒測，不過林一看到酒測器就揮手說，寧願被抓去關也不要酒測，警方為了說服他吹酒測器，帶他回警所，並且將他的機車貼上封條準備扣車，沒想到林男肉身護機車，向警方說寧願被關也要拿到機車，不然白天如何上班？
警方苦勸林男這麼做不值得，要他回家睡一覺等酒醒，但林男鬧脾氣，一定要拿回機車，否則就要賴在派出所，警員拿林男沒轍，只好讓林男趴在桌上休息，沒想到林男開始用手指打節拍，在警所伴奏。
期間林男敲出興致，還想拿菸出來抽，但是被警員制止，最後林男敲膩了才沉沉睡去，警方指出，只好等林男睡醒，在請林男回家。
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