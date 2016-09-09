法國山區纜車故障百人受困 直升機救援

2016-09-09 02:36

〔中央社〕法國警方表示，法國阿爾卑斯山區的纜車發生故障，有約110名乘客受困，當局已出動直升機救援。出事地點海拔高度約3000公尺，在歐洲最高峰白朗峰（Mont Blanc）附近。

路透社報導，這條纜車觀光路線風景如畫，由法國通到義大利，全長約5公里，通常須花35分鐘時間，但纜車上的旅客已受困約2小時。

英國「每日快報」（Daily Express）網站報導，當地警方表示：「我們將由空中撤離乘客，除了出動警方直升機，還有地方當局召來的民間直升機。」

據法國第3電視台報導，纜車是因纜線被強風吹得糾結在一起而無法行駛。