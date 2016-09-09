法國山區纜車故障百人受困 直升機救援
2016-09-09 02:36
〔中央社〕法國警方表示，法國阿爾卑斯山區的纜車發生故障，有約110名乘客受困，當局已出動直升機救援。出事地點海拔高度約3000公尺，在歐洲最高峰白朗峰（Mont Blanc）附近。
路透社報導，這條纜車觀光路線風景如畫，由法國通到義大利，全長約5公里，通常須花35分鐘時間，但纜車上的旅客已受困約2小時。
英國「每日快報」（Daily Express）網站報導，當地警方表示：「我們將由空中撤離乘客，除了出動警方直升機，還有地方當局召來的民間直升機。」
據法國第3電視台報導，纜車是因纜線被強風吹得糾結在一起而無法行駛。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「領18％心不安」 板橋新埔國中退休師放棄優存
- 樂陞案 許金龍列被告當庭痛哭
- 拔河》2:1力克南非 景美台師大聯隊摘首金
- 中客俄皇宮當眾小便 A濫好奇：在玩國王遊戲嗎？
- 27年前姦殺男童 美5旬男認了
- 勞工年金座談 10總工會提3訴求
- 精準「放射線」治療 7旬婦肝癌免開刀
- iPhone神威失靈 蘋果股價下跌逾2％
- 同爸媽不同姓 哥叫陳曾、弟叫曾陳
- 獨家》故宮前院長馮明珠 更改赴中年限公文曝光
- 遠雄退讓 大巨蛋暫不解約
- 瞬間強降雨 氣象中心︰恐延續到下週
- 地景藝術節明登場 17天交管
- 《屏基洗腎中心慶16週年》腎友遨遊世界 分享經驗
- 旅遊業者912上街 觀光局打臉：產值比去年多200億
- 蘇澳試盪鞦韆踢鈴 72歲伯勝29歲壯漢
- 【解決垃圾危機】三億元活化掩埋場 最快年底發包
- 花博流行館將招租 蓋音樂廳恐生變
- 別動我的孩子！長頸鹿媽媽 搏命大戰獅群
- 信託基金淨值表移刊
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 《政經》遭投訴 彭文正臉書批NCC恐嚇媒體
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to axe holiday bonuses
- 敬師金禮券300元 今年照發
- 自製蜂蜜水喝 婆羅洲人猿好聰明
- 日玩「手遊」10小時 男大生視茫茫險瞎
- 2年半挨上千針治療 無精男喜得女
- 中客不來觀光業會死？ 陳沂批：沒品質自己要檢討
- 自由廣場》評姚嘉文「法官限齡論」
- 台幣升值侵蝕上市公司盈餘 台股獲利掉2%
- 記錄早產女兒成長 畫家爸爸開展
- 《一把青》金鐘入圍大贏家 楊謹華吳慷仁曝心得
- 車停市府門口逾四小時 建設處長戴淑玲：拋錨
- 抓寶亂丟垃圾 東隆國小要求「撤寶」
- 展現改革決心 東京都知事自減半薪
- 新iPhone今登場 果粉略過 期待明年
- 澎湖鳥嶼清港 海砂堆置惹議
- 跆拳兄妹奪銅金 清潔員父苦栽培
- 陳威仁任台塑顧問 被質疑違旋轉門條款
- 《台北筆記》走出兩敗俱傷的困局
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法國山區纜車故障百人受困 直升機救援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分