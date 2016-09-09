| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

法國山區纜車故障百人受困 直升機救援

2016-09-09  02:36

〔中央社〕法國警方表示，法國阿爾卑斯山區的纜車發生故障，有約110名乘客受困，當局已出動直升機救援。出事地點海拔高度約3000公尺，在歐洲最高峰白朗峰（Mont Blanc）附近。

路透社報導，這條纜車觀光路線風景如畫，由法國通到義大利，全長約5公里，通常須花35分鐘時間，但纜車上的旅客已受困約2小時。

英國「每日快報」（Daily Express）網站報導，當地警方表示：「我們將由空中撤離乘客，除了出動警方直升機，還有地方當局召來的民間直升機。」

據法國第3電視台報導，纜車是因纜線被強風吹得糾結在一起而無法行駛。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：法國山區纜車故障百人受困 直升機救援


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.