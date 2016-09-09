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德州中學驚傳槍聲 女生槍傷同學後自戕

2016-09-09  02:04

〔中央社〕美國德州布魯斯德郡警方表示，德州西部城鎮艾爾平1所高中今天發生槍擊事件，1名女生槍傷另1名女學生後，似乎是開槍自戕身亡，目前犯案動機還不清楚。

美聯社報導，艾爾平（Alpine）位於德州的大彎地區（Big Bend），人口約5900人。這起槍擊案上午9時前發生在艾爾平中學（Alpine High School）。

布魯斯德郡（Brewster County）警長杜德森（Ronny Dodson）告訴KVLF電台：「槍手似乎是自殺。」他表示，在疑似槍手身邊發現1把槍。

他又說，還有1名聯邦執法官員在這起案件中受傷，但是因另1名警員的槍枝意外擊發而中彈。

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