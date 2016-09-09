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宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中

屋內裝潢家具付之一炬。（記者江志雄翻攝）

2016-09-09  01:48

首次上稿 00:18
更新時間 1:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局8日深夜11點59分獲報，指五結鄉大眾路發生住宅火警，出動五結、羅東、馬賽分隊救災人車搶救。

現場為2層住宅建築燃燒，經過灌救後，今天凌晨0時49分控制火勢，1點23分撲滅，沒有人員傷亡。

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  • 宜蘭縣五結鄉民宅深夜火警，燒出熊熊大火。（記者江志雄翻攝）

    宜蘭縣五結鄉民宅深夜火警，燒出熊熊大火。（記者江志雄翻攝）

  • 客廳被燒毀。（記者江志雄翻攝）

    客廳被燒毀。（記者江志雄翻攝）

  • 火場景象。（記者江志雄翻攝）

    火場景象。（記者江志雄翻攝）

  • 火災現場。（記者江志雄翻攝）

    火災現場。（記者江志雄翻攝）

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標題：宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中


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