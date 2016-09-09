宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中
2016-09-09 01:48
屋內裝潢家具付之一炬。（記者江志雄翻攝）
首次上稿 00:18
更新時間 1:48
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局8日深夜11點59分獲報，指五結鄉大眾路發生住宅火警，出動五結、羅東、馬賽分隊救災人車搶救。
現場為2層住宅建築燃燒，經過灌救後，今天凌晨0時49分控制火勢，1點23分撲滅，沒有人員傷亡。
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