不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離

2016-09-09 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕有現役軍人9日下午打算前往總統府陳情，不過總統府憲兵察覺有異，盤查後已由憲兵202指揮部派人帶回。

綜合媒體報導，陸軍六軍團所屬第三支援指揮部的一名張姓士官長9日下午2點10分許因不滿職務調整，驅車前往台北打算到總統府陳情，但在途中就被憲兵發現。

《蘋果》報導指出，該名士官長在寶慶路一帶就被發現，憲兵察覺有異進行盤查，已通知憲兵202指揮部協助處理，由於他一再強調要送出陳情書，在經過協調後，已由幹部陪同前往國防部遞呈文件，讓他完成陳情的訴求。

六軍團指出，張員自我意識強烈，影響單位和諧及幹部領導統御；單位在衡量全般狀況後，將渠調整至指揮部服務，並指派專人輔導，以維單位正常運作。