兒子打工關機 婦險被騙走40萬辛苦錢
2016-09-08 22:47
〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣一名羅姓婦人今天接到詐騙集團來電，誆稱其兒子欠錢被綁架，正巧兒子在商場打工關機聯繫不上，婦人擔心兒子被打，焦急地提領40萬元準備交付歹徒；所幸行員察覺有異報警，警方直接開車載羅婦前往商場找到兒子，終於讓婦人放下心中大石，並保住辛苦錢。
竹東警分局表示，竹東派出所今天下午接獲渣打銀行通報，表示有民眾疑似遭到詐騙，員警鄭俊成、彭均翊及林廣諭到場後，發現羅姓婦人神情緊張的在櫃台前辦理提款；經了解，羅婦說接到來電，指她兒子向地下錢莊借錢還不出來，正被綑綁毆打，要求她交付40萬元贖金，兒子才能獲釋。
警方說，羅婦因無法連絡上在新竹市某商場打工的兒子，對歹徒的說法深信不移，因此匆忙到銀行領錢。 警方當場向羅婦說明這是詐騙，但婦人心繫兒子安危，仍堅持要提款營救兒子；鄭員等人便驅車載她到商場，找到工作中的兒子，才讓羅婦安心。
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