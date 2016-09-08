內褲塞皮包！ 美眉喝掛遭色運將撿屍性侵
2016-09-08 22:40
〔記者楊國文／台北報導〕計程車運將是狼人！美容院正妹小如（化名）前年底和友人聚餐後搭計程車返家，因不勝酒力，上車即醉得不醒人事，被高姓運將撿屍載到摩鐵性侵，上午醒來因下體疼痛，且驚見身上內褲被塞在皮包內，確認遭性侵，對高男提告，高等法院今依乘機性交罪判他4年8月徒刑；仍可上訴。
判決指出，高姓運將未當計程車運將前，即有性騷擾女子前科，僅被判6月徒刑，100年11月獲准易科18萬罰金了事。
但高男未學到教訓，103年12月29日晚上11時，他駕駛計程車行經北市長安東路2段和建國北路口附近時，載到有濃厚酒意的正妹小如，而她上車後，指示高男將載到新北市三重區的住址後，又閒聊幾句，竟因酒醉倒頭就睡。
高男見狀起色心，載小如轉往新北市一處摩鐵，將她性侵得逞，完事後於隔天凌晨1時30分許，再以計程車載她回其住處。
小如當天上午醒來，下體一陣痛楚，驚訝自己只穿外褲，竟未穿內褲，結果發現內褲被揉成一團塞在皮包內，她自忖回想後，確認遭運將高男性侵，當天下午到醫院驗傷後，隨即赴警局控告高男。
高男到案訊稱，小如雖有喝酒，但神智清醒，推諉稱2人是以4千元代價進行性交易，並非性侵，但警方追問後，高男坦承小如直到報案前均未向他索取所謂性交易的4千元款項；小如則指責高男說謊，當晚聚餐她喝了快一瓶的威士忌，「我上計程車就昏過去了」，連如何回家都沒印象，請求法官將高男重判。
高等法院綜合相關事證，認定小如案發時處於酒醉狀態，高男性侵事證明確，斥責他犯後無悔意，今重判他4年8月徒刑。
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