檢警司法改革民意座談 地方里民出席踴躍

2016-09-08 23:13

〔記者陳恩惠／台北報導〕台灣士林地方法院檢察署與台北市士林警分局，今天下午在警分局舉辦「105年司法改革民意座談會」，邀集各方民意團體參與，聆聽民眾心聲，教導民眾如何尋求法律扶助或法律專業意見；會議歷時2小時餘，民眾參與熱烈討論，針對轄區自身關切的治安及司法議題發表意見，由主持人、列席主任檢察官及主管即時答覆，直接與民眾面對面溝通，獲得與會民眾一致好評。

這次座談會是為了瞭解民眾對於檢察機關的意見，傾聽民眾對於司法改革的心聲，讓民眾瞭解檢察機關，貼近人民感受，達到深化司法改革的目的；原訂親自出席主持的新到任士林地方法院檢察署檢察長張清雲，臨時有事，改由主任檢察官柯怡如代理，與士林分局黃永志分局長共同主持會議，主任檢察官吳昭瑩也率書記官長張克強、政風室主任張宏謀、觀護人楊玉琴、研考科長宋怡、書記官林李峻、陳美澍等人出席，並邀請當地民意代表、里長、媒體、學者專家及地方意見領袖等百餘人與會。

會議首先由士林警分局長黃永志介紹與會人員及貴賓，偵查隊長車宇基利用10分鐘將士林地區轄內目前的治安狀況進行報告，顯示住宅竊盜案件多發生在天母及社子地區，機車失竊案則多發生在士林夜市周邊範圍，另「治安熱圖分析」則顯示案件多發生在士林夜市周邊和社子堤外便道，其中士林夜市多是手機、皮包扒竊案件居多，社子堤外便道則是打破車窗的車內財損案較多；稍後則由犯罪被害人保護協會士林分會主任委員李魁相、台灣更生保護會士林分會主任委員李魁雄分別進行「犯保」及「更保」業務簡報。

在進行「與里民互動」程序時，有里幹事提問表示，轄內租住男女因對方入獄服刑，監所要求開立相關證明才能探監，但里辦公室是否有開立「同居證明」權限與法源依據？主任檢察官柯怡如回覆，有關探監相關規定，由於非地檢署的業務，得由矯正機關回應，至於開立證明的部分，她建議「如果無法確認男女雙方的關係，就不要蓋章，否則必須擔保相關法律責任」。