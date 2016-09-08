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女駕駛撞倒電線桿 網友笑：這車也太強硬

鄭女撞倒電線桿，嚇壞附近居民。（翻攝爆料公社）

2016-09-08  21:04

〔記者許展溢／苗栗報導〕實在嚇人！苗栗縣南庄鄉南富村昨天下午竟發生一起，27歲鄭姓女駕駛開著1輛白色福斯轎車，把路邊電線桿撞到，嚇壞附近居民，還被民眾拍下發文在臉書社群《爆料公社》，許多網友開玩笑說，車輛太耐撞，看來毀損不嚴重，可以考慮購買這品牌的汽車，不過部分網友則是替這位女駕駛擔心，恐怕賠大了；對此，警方表示，鄭女得賠償修復費用。

1名葉姓網友在《爆料公社》發文表示，「電線桿被擊落，安全氣囊GG了，車主頭大了」，目擊者說，鄭女頭部雖撞擊到前擋風玻璃，但無大礙。

此文一出，引起許多網友在底下留言熱烈討論，有人說雖然車輛安全氣囊都爆開了，但「電線桿又輸了」，因為車頭看起來損壞並不嚴重，實在滿強硬，要買車的人真的可以考慮這牌子。

此案件由頭份警分局南埔派出所處理，警方表示，鄭女為竹東人，並沒有酒駕，疑似回頭看停在路邊的車輛後，才自撞電線桿，並造成中華電信電桿斷掉，桿上還有警察局設置的監視器一支損壞。

頭份警分局表示，所幸現場均無人員受傷，不過，鄭女後續得賠償中華電信公司及警局監視器修復費用。

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  • 部份網友開完笑表示，該品牌車輛真耐撞。（翻攝爆料公社）

    部份網友開完笑表示，該品牌車輛真耐撞。（翻攝爆料公社）

  • 鄭女一回頭不注意就撞上電線桿。（翻攝爆料公社）

    鄭女一回頭不注意就撞上電線桿。（翻攝爆料公社）

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