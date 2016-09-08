求歡遭拒嫌老醜 男嗆殺妻「要死一起死！」
2016-09-08 20:08
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市50歲洪姓男子今年1月12日晚間向黃姓妻子求歡被拒，老婆當下還嫌他又老又醜、吵著要離婚，洪男當下懷疑妻子外面有小狼狗，在房間內摔東西怒嗆：「我要殺了妳，要死一起死！」
洪男妻子當下躲到女兒房間避難，事後報警提告。桃園地檢署檢察官調查時，15歲的女兒作證表示，當晚聽到父母房間內傳出砸東西的聲音，爸爸還說要殺媽媽，她擔心爸爸打媽媽而整晚不敢睡覺。在洪妻的指控與女兒的指證下，檢察官昨天偵結依家暴恐嚇罪嫌起訴洪男。
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