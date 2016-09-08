騙人投資期貨3000萬 通緝犯入住旅館被逮

2016-09-08 19:19

〔記者陳恩惠／台北報導〕在大台中地區以投資基金、期貨進行詐騙的陳姓男子，昨天深夜駕車北上訪友，投宿在汽車旅館，今天凌晨遇台北市警方臨檢，發現陳因涉及投資詐騙案，遭法院通緝中，陳一臉驚訝，頻頻追問「我怎麼被通緝了？要不要找律師？」警方要他「去問法官」，訊後依詐欺通緝解送台中地院歸案。

北投警分局石牌派出所昨晚進行擴大臨檢，今天凌晨近1時，前往北市承德路七段連鎖汽車旅館盤查，初步清查所有住宿旅客的名單，赫然發現2小時前駕車入住在1803室的28歲男子陳韋呈，24天前才因涉及3起詐欺案件，遭台中地方法院發布通緝中，於是商請旅館業者攜帶房門鑰匙，陪同前往陳入住的房間，按門鈴後告知「警察臨檢」，然後打開房門，當時正與友人在聊天的陳嫌驚呼「我怎麼會被通緝？」

警方調查，陳姓男子6年前曾因販售金融帳戶給詐騙集團使用，2011年5月間遭台中地院依詐欺罪判處徒刑4個月、得易科罰金，沒想到他由販售存摺的小小詐騙案件，進而加入投資公司，誆騙2、30名投資人的血汗錢，因而犯下3起詐騙案件，由於未按時出庭應訊，上個月16日遭通緝。

陳被捕後又怕又擔心，不斷打電話要求找律師，卻因大半夜未獲回應，直到今天上午解送時，他仍不停地詢問北市警方「我到底要不要找律師啊？這種案子大條嗎？嚴不嚴重？」陳私下說：「我不知道要出庭啊，因為都交由律師去處理」，據悉，陳疑因涉及期貨、資金等類型的投資糾紛，要求投資人以信用卡繳費付款，遭2、30名投資人控告損失3000萬元。