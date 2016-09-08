墓園搞出「人為陰陽海」？ 業者：與工程無關

新北市瑞芳區台二線75.5公里海域污染；當地里長鄧麗華指控是上方私人墓園未做好水土保持造成。但業者否認指控。（記者林嘉東翻攝）

2016-09-08 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳水湳洞有一處天然的陰陽海，但近日在同一條海岸線附近卻出現另一條「人為陰陽海」，當地里長指控是附近的私墓業者大量開發，導致大量泥沙沖進海中，破壞當地生態環境。但業者對此則回應，所有開發都合法，里長所看到的泥沙是野溪所挾帶。

「人為陰陽海」大約位於新北市濱海公路75.5公里處，瑞芳區海濱里里長鄧麗華指控，海域上方有處私人墓園在進行開發，近年只要一下雨，就會有大量泥沙沖進附近海域。多次向私墓業者「金石園」反映，但業者都回應開發合法，並無違法之虞，基隆地檢署則已分案調查業者是否有疏失。

綜合媒體報導，鄧麗華指控，大量泥沙沖進附近海域，已嚴重影響潮間帶的生物環境，而當地多戶人家都是靠採海菜、貝類維生，自從黃水出現後，海菜數量驟減，已影響當地居民生計。

《聯合報》報導，該處私人墓園為某財團創辦人長眠之處，近期逐步拓建，引發當地民眾疑慮。《蘋果》報導指出，金石園副理出面澄清，稱開發有取得合法執照跟環評，所有開發也合乎新北市府的規定，在水保上也有設置防護網、鋪上帆布等，而當地里長所看到的泥沙是野溪所挾帶，並非墓園的工程所導致。