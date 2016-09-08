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妙！紅包袋裝白紙誘敵 詐騙車手上當被逮

2016-09-08  18:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名楊姓婦人6月3日接到詐騙集團電話，佯稱她兒子欠地下錢莊90萬元被擄，威脅還款贖人，楊婦一時連絡不上就讀大學的兒子，嚇得到銀行領錢，並傳紙條向銀行行員求助，所幸收到對方回傳「不要急，一定是詐騙。」後確認兒子安然無恙，立刻報警處理，並假裝配合詐騙集團指示，以白紙偽裝紙鈔放在紅包袋內，放置於詐騙集團指示放款地點，前來取款的賴姓車手一現身，就被警方當場逮捕。

檢警調查發現，該詐騙集團2月、3月間也曾以同樣手法詐騙另兩名婦人共160萬元，賴男接獲集團指示後，再出面取款，賴男坦承犯行，新北地檢署今依加重詐欺取財罪嫌將他起訴。

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  • 熱心行員回傳紙條阻詐騙。（資料照，記者黃捷攝）

    熱心行員回傳紙條阻詐騙。（資料照，記者黃捷攝）

  • 前來取款的賴姓車手一現身，就被警方當場逮捕，移送法辦。（資料照，記者黃捷攝）

    前來取款的賴姓車手一現身，就被警方當場逮捕，移送法辦。（資料照，記者黃捷攝）

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