妙！紅包袋裝白紙誘敵 詐騙車手上當被逮

2016-09-08 18:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名楊姓婦人6月3日接到詐騙集團電話，佯稱她兒子欠地下錢莊90萬元被擄，威脅還款贖人，楊婦一時連絡不上就讀大學的兒子，嚇得到銀行領錢，並傳紙條向銀行行員求助，所幸收到對方回傳「不要急，一定是詐騙。」後確認兒子安然無恙，立刻報警處理，並假裝配合詐騙集團指示，以白紙偽裝紙鈔放在紅包袋內，放置於詐騙集團指示放款地點，前來取款的賴姓車手一現身，就被警方當場逮捕。

檢警調查發現，該詐騙集團2月、3月間也曾以同樣手法詐騙另兩名婦人共160萬元，賴男接獲集團指示後，再出面取款，賴男坦承犯行，新北地檢署今依加重詐欺取財罪嫌將他起訴。