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租屋當六合彩簽注站 房東一起被逮

2016-09-08  18:40

〔記者邱俊福／台北報導〕43歲吳姓夫妻檔，涉嫌承租新北市三重區公寓設置地下六合彩簽注站，從今年3月起開張，昨晚被北市警大安分局循線搗破，逮吳嫌夫妻檔，以及謝姓屋主與3名員工到案。屋主謝男說，當初是在吳嫌一再懇求下才出租，結果一起被逮，得不償失。

警方說，該簽注站以今彩539、大樂透、六合彩等方式提供賭客簽注，每日18時起開始利用傳真機、手機通訊軟體等方式收牌，並以電腦計算及紀錄賭客簽注金額，而從查扣的帳冊發現，近2個月來紀錄賭注輸贏竟高達8000多萬元，獲利至少達300萬元。

現場逮捕吳等6人，查扣傳真機7台，以及下注簽單、電腦、手機、帳冊等大批贓證物，訊後依賭博罪移送檢方偵辦。

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  • 警方破獲隱身公寓的地下六合彩簽注站。（記者邱俊福翻攝）

    警方破獲隱身公寓的地下六合彩簽注站。（記者邱俊福翻攝）

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