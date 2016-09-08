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男扮搬家工偷貂皮 監視器全都錄認栽

2016-09-08  18:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡姓男子見藝品店正在搬家，佯稱搬家工人與店家攀談，鬆懈對方防備，再趁亂搬走2件貂皮皮草，市價超過4萬元，新興警方獲報調閱監視器，以車追人傳喚蔡男，他得知警方查贓，趕緊把貂皮載丟到藝品店前，警方蒐證後今天函送法辦。

警方指出，上週三新興區有一家藝品店搬家，蔡男（38歲）騎機車經過發現，認為有機可趁，便佯裝搬家工人，停在門口主動與店家攀談，並趁亂且搬家工人離開之際，大搖大擺走進店內，抱走市價4萬元的2件貂皮，揚長而去。

店內員工當時誤認蔡是搬家工人，未察覺有異，直到下午2點多，老闆返回店裡，才發現2大張貂皮不見了，員工驚覺竟在他們眼前被偷，老闆立刻報警，警方調閱路口監視器，以車追人鎖定蔡男。

蔡男被警方通知到案前，察覺偷竊貂皮恐被識破，再騎機車載貂皮回藝品店外，棄置門口後逃逸，過程又被路口監視器錄到，警方放影片給蔡男看後，原本矢口否認偷皮草的他，只好坦承不諱，並求店門和警方原諒，警方今依竊盜罪嫌將他函送法辦。

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  • 識貨男子扮搬工偷貂皮，載運貂皮過程全都錄認栽，被新興警方函送法辦。（記者黃良傑翻攝）

    識貨男子扮搬工偷貂皮，載運貂皮過程全都錄認栽，被新興警方函送法辦。（記者黃良傑翻攝）

  • 識貨男子扮搬工偷貂皮，載運貂皮過程全都錄認栽，被新興警方函送法辦。（記者黃良傑翻攝）

    識貨男子扮搬工偷貂皮，載運貂皮過程全都錄認栽，被新興警方函送法辦。（記者黃良傑翻攝）

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