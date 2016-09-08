5月大女嬰保母家趴睡無呼吸心跳 送醫急救

2016-09-08 17:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名5個月大女嬰今天下午近5點在新北市板橋保母家趴睡時，被發現一動不動，送醫前失去呼吸心跳，目前正急救中，警方已介入了解事發經過。

警方調查，保母初步指稱，女嬰原來側睡，後來發現變趴睡，她連忙報案求駐，送往亞東醫院急救。