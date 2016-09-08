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從南投到西門町偷髮廊 翻了40分鐘空手而歸

2016-09-08  18:09

〔記者王冠仁／台北報導〕26歲石姓男子，本周一從南投搭車北上想找住在北投的女友，入住台北市西寧南路、西門町內一家旅館；他平時沒工作缺錢花用，更擔心要跟女友外出約會沒錢沒面子，在本周二凌晨12點跑到武昌街一間3樓的髮廊翻箱倒櫃想行竊。

所幸當晚髮廊結束營業時將店內現金結帳後收走，石男闖入只想「拚現金」，不想拿走店內貴重的筆電等其餘物品，40分鐘後不慎觸發紅外線警報，嚇得離去空手而歸。

警方說，他行竊失敗，昨天硬著頭皮前往北投找女友約會1天，今天下午又搭車回到西門町，在洛陽街、昆明街口閒晃時，被巡邏警方眼尖發現將他攔下逮捕。石男告訴警方，他曾經來西門町逛街，對周邊環境頗為熟悉，警方研判他回到西門町可能是要再尋找做案目標。

石男雖然否認回到西門町是想再犯案，不過警方拿出他日前闖入髮廊的影像，他無法狡辯，承認侵入髮廊想行竊，最後被警方依竊盜罪嫌送辦。

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  • 石嫌在髮廊內翻箱倒櫃。（記者王冠仁翻攝）

    石嫌在髮廊內翻箱倒櫃。（記者王冠仁翻攝）

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